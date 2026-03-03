Flamengo, retroscena sull'esonero di Filipe Luís: ci sarebbero dietro dei contatti col Chelsea

Emergono nuovi retroscena circa il licenziamento di Filipe Luís da parte del Flamengo dopo una vittoria per 8-0 da parte dei rossoneri. Il presidente del Flamengo, Luis Eduardo Baptista, dice UOL News Esporte, ha perso definitivamente la fiducia nell'allenatore Filipe Luís dopo che sono emersi i dettagli di una sua negoziazione con una holding legata al Chelsea. Secondo quanto riferito dal media carioca, queste trattative sono venute alla luce proprio durante i colloqui per il rinnovo contrattuale con il club di Rio de Janeiro.

Il sito ha inoltre evidenziato che i precedenti dialoghi per il prolungamento del contratto tra Filipe Luís e il Flamengo avevano già creato forti tensioni all'interno del consiglio direttivo. Il rapporto tra Baptista e il tecnico si è deteriorato progressivamente nel tempo, portando alla rottura definitiva in un clima di profonda insoddisfazione per l'avvio di stagione, giudicato ampiamente al di sotto delle aspettative. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l'instabilità generata dalle voci su un possibile futuro del tecnico in orbita Blues.

In ultima analisi, questi presunti legami con il gruppo associato al club londinese sono stati indicati come la ragione principale del rimpasto tecnico all'interno della squadra brasiliana. Il Flamengo ha quindi deciso di troncare i rapporti per evitare ulteriori distrazioni extra-campo, preferendo voltare pagina nonostante il passato da bandiera del club di Filipe Luís. Resta ora da capire se l'ex terzino di Atletico Madrid e Chelsea intraprenderà davvero un percorso dirigenziale o tecnico all'interno della galassia legata a Todd Boehly.