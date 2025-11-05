Neymar in dubbio per il 'Clássico' contro il Palmeiras. La colpa è... del campo sintetico

Il fuoriclasse brasiliano Neymar è rientrato in anticipo dal suo infortunio, ma la sua presenza nel grande duello tra Santos e Palmeiras di questo fine settimana è tutt’altro che certa. Il motivo? Il terreno sintetico dell’Allianz Parque, una superficie che l’attaccante ha criticato duramente più volte nel corso dell’anno.

Da quando è tornato al Peixe, Neymar ha giocato una sola partita su erba artificiale - contro l’Atlético Mineiro - e non ne ha un buon ricordo. In quell’occasione, nonostante due grandi opportunità da gol, non è riuscito a segnare e il match si è chiuso sull’1-1 a Belo Horizonte. Il fuoriclasse verdeoro, che ha ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo il lungo stop, teme che il sintetico possa mettere a rischio la sua condizione fisica, ancora non al 100%. Lo staff medico del Santos, insieme al giocatore, valuterà nelle prossime ore se sarà prudente impiegarlo nel Clássico.

Neymar, tornato al Santos per rilanciare la squadra che lo ha visto nascere, vuole essere protagonista ma non vuole rischiare una ricaduta. Il club, intanto, mantiene il massimo riserbo, ma tutto lascia pensare che la decisione finale verrà presa a ridosso della partita. Un nuovo capitolo, dunque, in una stagione che per Neymar continua a essere segnata da infortuni, polemiche e… campi sintetici