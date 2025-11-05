L'arbitro Verissimo accusa il Porto: "Messa tv nello spogliatoio per mostrare gli errori"

Scandalo in Portogallo. L’arbitro Fabio Veríssimo, 42 anni, ha denunciato nel referto ufficiale del match tra Porto e Braga, disputato domenica scorsa per la decima giornata della Liga Portugal, un episodio che potrebbe mettere seriamente nei guai la squadra allenata da Francesco Farioli per presunto tentativo di pressione e corruzione morale.

Secondo quanto riportato nel referto arbitrale, durante l’intervallo della partita Veríssimo avrebbe trovato nello spogliatoio un televisore acceso, impossibile da spegnere, sul quale venivano trasmesse azioni controverse che, a giudizio del Porto, avrebbero danneggiato la squadra in quel match e in altre gare precedenti. La notizia, anticipata dal quotidiano lusitano Correio da Manhã, rivela che tra le immagini mandate in onda figurava anche un vecchio episodio tratto dalla finale del Torneo Pontinha, in cui un gol del Benfica contro il Porto era stato convalidato in circostanze simili a quelle avvenute nel match di domenica, ma a favore dei rivali. Un gesto interpretato come un chiaro tentativo di intimidazione verso la terna arbitrale.

Ora il collegio arbitrale portoghese e la Federcalcio (FPF) stanno valutando l’apertura di un’inchiesta ufficiale per accertare eventuali responsabilità del club biancoblu. Nel frattempo, il club di Villas-Boas ha reagito con forza alle accuse mosse dall’arbitro, ribaltando la situazione e accusando a sua volta il direttore di gara di aver minacciato alcuni dirigenti del club durante una partita contro l’Arouca. In un comunicato ufficiale, i biancoblù hanno denunciato quelli che definiscono "gravi problemi nella classe arbitrale portoghese", sostenendo che Veríssimo e altri arbitri starebbero favorendo sistematicamente i rivali e che esisterebbero tentativi di nascondere gli episodi che penalizzano il Porto. Il club ha inoltre collegato l’espulsione di alcuni membri della panchina nel recente match contro lo Sporting Braga a una presunta vendetta personale dell’arbitro.