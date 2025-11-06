Doppio Retegui e il suo Al Qadisiya raggiunge in classifica Simone Inzaghi

Doppio Retegui nel successo dell'Al Qadisiya contro l'Al Kholood, in una partita valida per l'8ª giornata di Saudi Pro League. Partita terminata 4-0 e squadra che bakza al terzo posto in classifica, al pari dell'Al Hilal di Simone Inzaghi e a -4 dalla vetta, con l'Al Nassr che ha fin qui vinto 7 partite su 7. Con queste due reti Retegui sale a quota 5 reti.

SAUDI PRO LEAGUE - 8ª GIORNATA

Al Qadisiya - Al Kholood 4-0

Al Riyadh - Damac 1-1

Al Hazem - Al Khaleej 1-4

Al Fayha - Al Okhdood (7 novembre, ore 14.20)

Al Fateh - Al Taawon (7 novembre, ore 15.35)

Al Najma - Al Hilal (7 novembre, ore 18.30)

Neom - Al Nassr (8 novembre, ore 14.50)

Al Shabab - Al Ettifaq (8 novembre, ore 15.45)

Al Ittihad - Al Ahli (8 novembre, ore 18.30)

CLASSIFICA

1. Al Nassr 21

2. Al Taawon 18

3. Al Hilal 17

4. Al Qadisiya 17

5. Al Khaleej 14

6. Al Ahli 13

7. Neom 13

8. Al Ittihad 11

9. Al Kholood 9

10. Al Fayha 8

11. Al Ettifaq 8

12. Al Riyadh 8

13. Al Shabab 6

14. Al Hazem 6

15. Al Fateh 5

16. Al Okhdood 4

17. Damac 4

18. Al Najma 0

MARCATORI

9 reti: Joao Felix (Al Nassr) e King (Al Khaleej)

8 reti: Cristiano Ronaldo (Al Nassr)

6 reti: Marcos Leonardo (Al Hilal) e Quinones (Al Qadisiya)