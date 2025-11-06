Il PSG guarda al futuro: occhi sul talento tedesco Eichhorn, 16enne dell'Hertha

Il Paris Saint-Germain si proietta già avanti e mette nel mirino uno dei giovani più promettenti del calcio europeo. Secondo Sport Bild, il club parigino sarebbe fortemente interessato a Kennet Eichhorn, sedicenne dell'Hertha Berlino, considerato in Germania come uno dei prospetti più brillanti della nuova generazione.

Centrocampista moderno, dotato di grande visione di gioco e notevole maturità tattica, Eichhorn ha firmato il suo primo contratto professionale con l’Hertha lo scorso luglio, ma il club tedesco è consapevole di non poterlo trattenere a lungo. Il prezzo fissato per il suo cartellino è di circa 20 milioni di euro, una cifra che non spaventa le grandi potenze europee.

La concorrenza, però, è agguerrita. In patria, Bayern Monaco, Lipsia, Eintracht Francoforte e Bayer Leverkusen seguono da vicino la sua crescita. All’estero, Barcellona, Liverpool e Manchester United hanno già inviato osservatori per valutarlo, mentre anche Real Madrid, Arsenal e Manchester City si sono iscritti alla corsa. Il PSG, che ha già monitorato Eichhorn più volte, vorrebbe inserirlo nel progetto giovani voluto da Luis Campos e Nasser Al-Khelaïfi, che punta a costruire una base solida di talenti per il futuro. L’internazionale tedesco Under 17, diventato il più giovane giocatore della storia della 2. Bundesliga, rappresenta l’identikit perfetto: talento precoce, mentalità da professionista e margini di crescita enormi.