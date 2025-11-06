Macedonia del Nord, il ct Milevski convoca Elmas per le sfide contro Lettonia e Galles
Di seguito i convocati di Blagoja Milevski, commissario tecnico della Macedonia del Nord, per le partite contro Lettonia (13 novembre) e Galles (18 novembre) valide per le qualificazioni ai Mondiali. Un rappresentante della Serie A, Eljif Elmas del Napoli.
PORTIERI: Dimitrievski (Valencia), Shishkovski (Borac), Iliev (UTA), Aleksovski (Flamurtari)
DIFENSORI: Musliu (Saint-Truiden), Velkovski (Zrinjski), Zajkov (Ajman), Ashkovski (Radnicki), Serafimov (Levski), Dimoski (TSC), Ilievski (Struga), Stojchevski (Slovacko), Despotovski (Belgrado)
CENTROCAMPISTI: Bardhi (Konyaspor), Elmas (Napoli), Kostadinov (Sigma Olomouc), Atanasov (AEL), Alimi (Dalian Yingbo), Babunski (Vardar Skopje), Stankovski (Radnicki), Ramadani (Shkendija)
ATTACCANTI: Trajkovski (senza squadra), Miovski (Rangers), Churlinov (Kocaelispor), Ristovski (Bohemians), Qamili (Sonderjyske), Rastoder (Thun), Trapanovski (Dundee United)