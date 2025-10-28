Retegui va in gol e trascina l'Al Qadisiyah in King Cup. Avanti anche l'Al Shabab

Tutto facile in Arabia per l'Al Qadisiya di Mateo Retegui, che batte 3-1 l'Al Hazem e vola ai quarti di finale di King Cup. Dopo il vantaggio ospite di Al Habashi, è proprio l'attaccante della Nazionale a trovare la rete del pareggio al 22', mettendo a referto il gol numero quattro della sua esperienza in Saudi League. Nella ripresa l'Al Qadisiya dilaga grazie alla doppietta di Quinones e si impone per 3-1.

Nell'altra gara del pomeriggio, l'Al Shabab si impone per 1-0 contro l'Al Zulfi grazie al gol realizzato nel primo tempo direttamente da calcio di rigore dal belga Yannik Carrasco.