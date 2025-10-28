Retegui va in gol e trascina l'Al Qadisiyah in King Cup. Avanti anche l'Al Shabab
TUTTO mercato WEB
Tutto facile in Arabia per l'Al Qadisiya di Mateo Retegui, che batte 3-1 l'Al Hazem e vola ai quarti di finale di King Cup. Dopo il vantaggio ospite di Al Habashi, è proprio l'attaccante della Nazionale a trovare la rete del pareggio al 22', mettendo a referto il gol numero quattro della sua esperienza in Saudi League. Nella ripresa l'Al Qadisiya dilaga grazie alla doppietta di Quinones e si impone per 3-1.
Nell'altra gara del pomeriggio, l'Al Shabab si impone per 1-0 contro l'Al Zulfi grazie al gol realizzato nel primo tempo direttamente da calcio di rigore dal belga Yannik Carrasco.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Raimondo De Magistris Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
Le più lette
2 Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile