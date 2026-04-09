Duemila lavoratori del SoFi Stadium minacciano sciopero durante il Mondlale: nel mirino l'ICE

A due mesi dal via della Coppa del Mondo 2026, l’organizzazione deve fare i conti con una tensione crescente. Il SoFi Stadium di Los Angeles, uno degli impianti simbolo del torneo (ospiterà 6 partite anche se solitamente è destinato alla NFL), è al centro di una polemica: in importante sindacato che rappresenta circa 2.000 lavoratori del settore ristorazione ha infatti minacciato uno sciopero durante la competizione, sollevando non pochi dubbi sulla disponibilità dell'impianto per le partite in programma.

Al centro della protesta c’è la possibile presenza dell’ICE (Immigration and Customs Enforcement) e della polizia di frontiera nel dispositivo di sicurezza. Una prospettiva che il sindacato respinge con forza, soprattutto dopo le dichiarazioni del responsabile ad interim della sicurezza interna, Todd Lyons, secondo cui l’ICE avrà un ruolo chiave durante il Mondiale. Per i lavoratori, non si tratta solo di sicurezza, ma di un clima che rischia di diventare intimidatorio sia per chi lavora sia per i tifosi.

Le richieste, però, vanno oltre. Il sindacato chiede garanzie concrete su tre fronti: tutela dei posti di lavoro, migliori condizioni contrattuali e limiti all’uso di intelligenza artificiale e automazione, temute come strumenti per sostituire la manodopera durante grandi eventi. Il silenzio della FIFA e dei gestori dello stadio non ha fatto altro che aumentare la tensione. "La FIFA e i suoi sponsor guadagneranno miliardi a Los Angeles senza nemmeno riconoscere il lavoro di chi rende possibile tutto questo", ha denunciato Kurt Petersen, leader sindacale.