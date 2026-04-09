Bayern Monaco, l'immagine di Kane immobile che fissa gli spalti fa discutere. "Cercavo la famiglia"

In seguito alla vittoria del Bayern per 2-1 sul Real Madrid, hanno iniziato a circolare sui social media alcune foto di Harry Kane che fissava immobile gli spalti mentre i suoi compagni di squadra erano impegnati ad applaudire i tifosi ospiti. Invece l'attaccante è rimasto fermo in un punto, apparentemente in una sorta di trance profonda nell'osservare l'atmosfera dello stadio. Le immagini hanno scatenato un dibattito immediato online: alcuni sostenevano stesse assorbendo la pressione dell'evento, mentre altri si chiedevano se fosse un momento di riflessione sulla sua ricerca del primo grande trofeo in carriera.

Tuttavia, il prolifico centravanti ha voluto chiarire la situazione, insistendo sul fatto che ci fosse una ragione molto pratica e sentimentale dietro il suo comportamento. Parlando del filmato diventato virale, il trentaduenne ha rivelato che stava semplicemente cercando di individuare la sua famiglia tra le migliaia di tifosi festanti. Dopo una partita così importante sul palcoscenico europeo, Kane voleva condividere l'emozione con la moglie e i figli prima di rientrare negli spogliatoi.

"La mia famiglia era seduta proprio lì", ha spiegato Kane per mettere fine alle speculazioni. "Stavo cercando di trovare mia moglie e i miei cari, ma non ci sono riuscito subito. Sapevo che erano da qualche parte lì in mezzo", ha detto l'inglese.