Flirt con la figlia di Joaquin, Deossa torna in campo dopo un mese. "Spero superi i suoi problemi"

Il Betis Siviglia ha pareggiato contro il Braga la sfida d'andata dei quarti di finale di Europa League giocata in Portogallo. Al termine dell'incontro, Juan Camilo Hernández ha parlato del match e della situazione del compagno e connazionale Nelson Deossa, finito al centro di un presunto flirt con la fila della leggenda biancoverde Joaquin che lo avrebbe inizialmente allontanato dalle gerarchie della squadra. L'attaccante ha voluto gettare acqua sul fuoco, preferendo concentrarsi sul ritorno in campo del centrocampista dopo un periodo di esclusione.

"Spero che superi tutto quello che sta passando, questo non aiuta la squadra"

"Sono cose che non portano nulla di buono e non ne vale la pena parlarne. Oggi è entrato e ha ricominciato a mettere minuti nelle gambe, ed è questo ciò che conta", ha dichiarato l'autore del gol del Betis in zona mista. Riferendosi al momento difficile dell'ex giocatore di Huila e Atlético Nacional, Hernández ha aggiunto: "Spero che superi presto quello che sta passando. Tutto questo non aiuta né lui né la squadra". Per il "Cucho", la priorità assoluta deve rimanere il campo, lasciando fuori le distrazioni extra-sportive.

Il ritorno all'attività di Deossa dopo quattro partite passate ai margini è una schiarita di cui il calciatore aveva bisogno. Il giocatore sembra dunque essere stato reintegrato dal tecnico Manuel Pellegrini, il quale, dopo un periodo di riflessione forzata, ha deciso di puntare nuovamente sul colombiano per il finale di stagione in Europa e in campionato.