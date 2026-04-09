PSG, tre talenti verso l'addio: i gioielli parigini corteggiati da club di tutta Europa

Proprio come accaduto ad altri grandi club, tra cui il Barcellona da cui i parigini hanno prelevato il giovane Dro Fernandez, anche il PSG rischia di diventare vittima del proprio successo. Diverse società europee seguono infatti con estrema attenzione l'evoluzione dei talenti dell'accademia parigina, potendo offrire loro un ruolo più centrale nel breve periodo e stipendi decisamente più elevati. La pressione dei grandi club stranieri sta rendendo sempre più complicato per la dirigenza francese blindare i propri gioielli.

Jangeal ha scelto di partire: su di lui tanto interesse in Germania

Secondo quanto riportato da L’Équipe, molti giovani del vivaio sono già stati contattati da club esteri. Mathis Jangeal, a cui il PSG ha proposto un contratto professionistico, sembra ormai destinato a partire, attratto dal forte interesse che riscuote in Germania. Il profilo del trequartista diciassettenne piace moltissimo: in questa stagione ha già esordito con la prima squadra in due occasioni, a dicembre in Coppa di Francia contro il Fontenay e ancor prima, a settembre, nel match di Ligue 1 contro l'Auxerre.

Altre due stelline verso l'addio

Anche per Adam Ayari, centrocampista di 18 anni, il futuro sembra lontano da Parigi. Tutto indica che si dirigerà verso l'Eredivisie, con l'Ajax pronto a offrirgli un contratto dopo le sue statistiche mostruose: 5 gol e 3 assist in 8 partite di Youth League, a cui si aggiungono 7 reti in 4 match di Coppa Gambardella. Situazione simile per Emmanuel Mbemba, difensore centrale e nazionale U19, che ha già ricevuto una proposta dal Paris FC e vede club del calibro di Bayern Monaco e Bayer Leverkusen pronti a monitorare ogni sua mossa.