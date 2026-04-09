L'Atletico Madrid contatta la NASA per i finestrini dell'autobus rotti dai tifosi del Barcellona

Prima dell'andata dei quarti di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Barcellona al Camp Nou, poi terminata col successo dei Colchoneros, si sono verificati diversi spiacevoli incidenti durante l'arrivo del pullman della squadra madrilena allo stadio. I tifosi di casa hanno accolto i madrileni con estrema ostilità, lanciando vari oggetti contro il veicolo. Alcuni di questi hanno colpito in pieno il bus, provocando la rottura di due finestrini.

Due finestrini del bus madrileno rotti prima della partita

L'atmosfera si è surriscaldata rapidamente all'esterno dell'impianto catalano, trasformando l'accoglienza in un momento di tensione che ha preceduto il fischio d'inizio. Nonostante i controlli, il lancio di oggetti ha causato danni materiali evidenti, segnando negativamente il clima sportivo della serata. I giocatori dell'Atletico sono stati costretti a scendere dal mezzo tra vetri infranti e cori ostili, un episodio che ha acceso ulteriormente la rivalità tra le due tifoserie.

Dopo la partita, l'Atletico Madrid ha espresso tutto il proprio disappunto per l'accaduto. Il club ha scelto i social media per dare voce alla propria frustrazione, rivolgendosi ironicamente nientemeno che alla NASA: "Stasera abbiamo visto anche noi il lato oscuro della Luna, @NASA", il post social dei biancorossi. Il riferimento, per chi non abbia accesso a tv, internet o giornali, è al celebre sorvolo lunare di Orion, nell'ambito della missione Artemis 2, che ha fotografato anche il lato nascosto della luna.