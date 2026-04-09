Tahirys Dos Santos torna ad allenarsi nelle strutture del Metz. Rimase ustionato a Crans-Montana

Il ritorno alla normalità, in certi casi, vale più di qualsiasi vittoria. E quello di Tahirys Dos Santos è un piccolo grande segnale di speranza. Il giovane difensore del Metz, sopravvissuto all'incendio di Crans-Montana nella notte di Capodanno, ha ripreso ad allenarsi, tornando per la prima volta nelle strutture del club. A testimoniarlo è stato lui stesso, con una foto pubblicata sui social: pallone tra i piedi, un gesto semplice ma dal significato enorme.

Il rogo, avvenuto nel locale Le Constellation, ha causato 41 vittime e oltre cento feriti gravi. Dos Santos, appena 19 anni, era tra questi: ustioni di terzo grado su gran parte del corpo e alla testa, un percorso medico complesso che ha incluso anche un trapianto di pelle. I medici gli hanno imposto precauzioni rigide, tra cui evitare l’esposizione al sole per almeno un anno. Eppure, passo dopo passo, il difensore sta tornando. Non ancora al calcio giocato, ma a quella routine quotidiana che rappresenta il primo traguardo verso una possibile rinascita sportiva e personale.

Accanto a lui, anche la sua compagna Coline, sopravvissuta dopo tre settimane di coma, simbolo di una tragedia che ha segnato profondamente tante vite. Il campo, oggi, è ancora lontano. Ma rivederlo con un pallone tra i piedi è già una vittoria enorme.