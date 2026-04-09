Olympique Marsiglia, il nuovo logo nel mirino della... Volkswagen: "Per sempre i primi"

Il nuovo presidente dell'Olympique di Marsiglia, Alban Juster, ha dovuto impegnarsi a fondo sui media per difendere il nuovissimo logo del club, anche da critiche inaspettate. "Questo logo è il culmine di 24 mesi di lavoro. Il club continua a evolversi. Abbiamo parlato della sede, delle infrastrutture, dello stadio, dell'aspetto sportivo... Questo logo ci permette di continuare a evolverci. Siamo in una fase in cui abbiamo sempre meno diritti televisivi. Oggi, uno dei nostri beni più importanti è il nostro marchio".

Anche la Volkswagen critica il nuovo design

Il marchio automobilistico tedesco ha pubblicato un post sul proprio account Instagram rivolgendosi direttamente ai tifosi dell'Olympique Marsiglia: "Amici marsigliesi, di solito le rovesciate si fanno in campo", accompagnato da una foto con una didascalia ancora più esplicita: "Per sempre i primi su questo logo". Il riferimento è al design del nuovo stemma, che ricorda una doppia W rovesciata, appunto il logo del brand automobilistico di Wolfsburg.

Il nuovo logo dell'OM, appena presentato, sta già facendo molto discutere e non è sfuggito all'ironia del brand, che ha colto l'occasione per un'operazione di marketing istantaneo. La somiglianza o il richiamo visivo tra i due simboli ha scatenato i social, trasformando il lancio dell'identità visiva del club in un caso virale che coinvolge anche il mondo dei motori.