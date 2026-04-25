Athletic Bilbao, perché scegliere Terzic? I motivi alla radice. E l'annuncio deve attendere

Ormai l'indiscrezione è trapelata e come anticipato da Diario Vasco, l'Athletic Bilbao ha scelto il suo nuovo allenatore e sarà Edin Terzic. Ernesto Valverde, attuale condottiero sulla panchina della squadra basca, ha infatti rifiutato il rinnovo offerto dal club e per questo si aprirà una nuova era con il tecnico tedesco rimasto senza squadra dopo aver salutato il Borussia Dortmund.

Ma perché proprio lui? L'Athletic apprezza il forte carattere di Terzic, dimostrato anche dalla decisione di lasciare i gialloneri subito dopo una finale di Champions League fallita contro il Real Madrid nel maggio 2024 a Wembley. Le sue squadre propongono un calcio intenso, verticale e un pressing feroce: caratteristiche che si sposano perfettamente con l'identità ricercata dalla società di Bilbao. Mentre nel suo palmares personale vanta due trofei da allenatore con il BVB (Coppa e Supercoppa di Germania).

Lontano dai campi dal 2024, Terzic ha rifiutato diverse offerte nel frattempo. A giocare a suo favore è stata anche la sua capacità di lavorare con i giovani, avendo lanciato talenti del calibro di Jude Bellingham, Bynoe-Gittens, Reyna e Adeyemi. Il Bilbao intende attendere la fine della stagione per annunciare ufficialmente il nuovo allenatore, stando a quanto riferito. La corsa per la zona Europa è ancora aperta e il club sta pianificando un addio degno di nota per congedare Valverde dopo essere rimasto in carica 4 anni.