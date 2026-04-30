Endrick: "Al Real ho pianto". E sul Lione: "Per assicurarmi il posto al Mondiale col Brasile"

Endrick sta per diventare padre. La gemma coniata al Palmeiras e prelevata due anni fa dal Real Madrid per 50 milioni di euro circa, oggi in prestito al Lione fino al termine della stagione, si augura che il figlio (indipendentemente dal sesso) non segua i suoi passi, "così che possa avere una vita tranquilla", ha raccontato il brasiliano di 19 anni a The Guardian. "Spero che lui o lei diventi una grande persona, un grande essere umano. E che lui mi veda fuori dal campo come una persona normale, non come Endrick il calciatore. Il calcio non è un bel posto. È un ambiente molto duro. Spero che lui o lei diventi un avvocato, un dottore o qualsiasi altra cosa, e possa essere felice nel suo proprio mondo".

A parte questo, ora Endrick si diverte all'OL con Paulo Fonseca, mentre al Real Madrid tra un infortunio alla coscia e il poco spazio ha vissuto una metà di stagione tribolata: "Ho avuto un infortunio complicato e ho perso molto tempo. Mi ha tenuto lontano da molte partite, allenamenti e lavoro. Non potevo competere. Quando ti infortuni, perdi tutto. Perdi la possibilità di lottare per un posto. Queste sono cose oltre il mio controllo".

"Avevo davvero paura. Ho pianto diverse volte", ha raccontato il centravanti di 19 anni. "Quella è una cosa che fai in privato. Non sapevo come gestire il mio infortunio, cosa aspettarmi. Non sai se avrai una ricaduta, se manterrai la tua forza, se tornerai più debole. Quello ti influenza molto. Ti spaventi del futuro. Ma sapevo che dovevo continuare. Se avessi avuto un altro infortunio, sarei passato attraverso l’intero processo di nuovo. Sapevo che quando fossi tornato, avrei dovuto dare il mio meglio".

Intanto Endrick conta i giorni che lo separano dal Mondiale, al quale spera di poter partecipare, in attesa della chiamata ufficiale del ct Carlo Ancelotti tra meno di un mese: "Il mio primo desiderio è giocare la Coppa del Mondo. Ho bisogno di essere lì. Quello è il mio primo pensiero", ha detto. Tornando poi all'attualità: "Prima di pensare al titolo, ho bisogno di fare il mio lavoro bene al Lione. Sono concentrato qui. Ho bisogno di giocare bene in queste partite rimanenti per assicurarmi il mio posto. Il mio sogno è giocare la Coppa del Mondo e aiutare il mio paese. Farò il mio meglio per aiutare il Brasile", la chiusura.