Guillermo Ochoa conferma sui social: disputerà il 6° Mondiale con il Messico, poi il ritiro

Il futuro di Guillermo "Memo" Ochoa sembra ormai tracciato. L'indizio arriva direttamente dai profili social dello storico portiere messicano, che ha condiviso un post dell'esperto di mercato Fabrizio Romano, in cui si annuncia la sua partecipazione alla Coppa del Mondo 2026, ma subito dopo arriverà l'immediato addio al calcio professionistico. Questo gesto, interpretato come una conferma indiretta, ha movimentato le acque perché sarebbe la prima conferma dopo varie indiscrezioni. A 40 anni, l'attuale estremo difensore dell'AEL Limassol si appresta a vivere l'ultimo ballo della sua leggendaria carriera proprio nel torneo che vedrà il Messico tra i paesi ospitanti.

Ochoa non ha mai fatto mistero della sua voglia di lottare per un posto nel Tricolor diretto da Javier Aguirre, nonostante l'avanzare dell'età (il 13 luglio avrà 41 anni) e la pressione dei giovani talenti emergenti. "È logico che arrivino giovani che spingono, ma non per questo smetterò di lottare", aveva dichiarato recentemente a TUDN, sottolineando come la sua mentalità competitiva sia rimasta intatta dopo 5 Mondiali disputati. Se convocato, Ochoa entrerebbe nel ristrettissimo olimpo dei calciatori capaci di partecipare a sei edizioni della competizione iridata.

La decisione di prolungare la carriera dopo Qatar 2022 è nata dalla convinzione di poter dare ancora un contributo fisico e mentale ai massimi livelli. Tuttavia, con la consapevolezza di dire "basta" una volta per tutte al termine del Mondiale 2026 con il Messico, per chiudere un cerchio risultato quasi eterno. Con lo Aztecas vanta oltre 150 presenze ufficiali, dal debutto nel lontano 14 dicembre 2005.