Pochettino a cuore aperto: "Amo davvero il Tottenham. So che la gente sta soffrendo lì"

Al solo pensiero che il Tottenham possa retrocedere dalla Premier League, Mauricio Pochettino non riesce ad accettarlo. Ma attualmente il suo ex club dal 2014 al 2019 sta lottando con le unghie e con i denti per evitare che questo fallimento diventi reale, sebbene sia al 18° in classifica, a due punti dalla salvezza con quattro partite da giocare. "Amo davvero il Tottenham", ha detto l'attuale ct degli Stati Uniti al podcast 'Stick to Football' di The Overlap.

"Sarà una parte della mia vita, una parte importante della mia vita come allenatore, e anche della mia vita personale", ha aggiunto. E non sorprende sentire quanto segue: "È davvero triste perché so come la gente stia soffrendo lì, all'interno del club e anche i tifosi. È difficile da accettare". Ovviamente, nel corso della conversazione, al tecnico argentino è stato domandato se un giorno abbia intenzione di fare ritorno nel club del Nord di Londra, mentre i rumor circa la possibilità di rivederlo in panchina in estate dopo i Mondiali con gli USA non accennano a smettere.

"Un giorno, sì, perché mi piace davvero l'Inghilterra", ha risposto Pochettino. "Penso che il mio profilo, il mio profilo umano e il mio profilo da allenatore. si adattino molto bene alla Premier League", la conclusione. Il prossimo step che attende gli Spurs sarà contro il temibile Aston Villa di Unai Emery, quinto in classifica di Premier League. E Roberto De Zerbi, guida tecnica arrivata di recente, sarà sicuramente senza Xavi Simons, mentre Solanke è a rischio.