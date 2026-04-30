Messi parla a tutto il Cornellà da proprietario: "Sono entusiasta del progetto, vi seguo"

Leo Messi già agisce come leader nel Cornellà. Il campione argentino ha voluto inviare nelle ultime ore un messaggio di sostegno alla squadra e allo staff tecnico, così come a tutti i dipendenti del club in Eccellenza spagnola. Attraverso un video, la Pulga ha mostrato il suo entusiasmo e coinvolgimento in questa nuova esperienza a capo della società: "Volevo presentarmi e salutarvi e dirvi che qui ci siamo, per crescere e aiutare in tutto ciò che serva", le prime parole del campione del mondo, mentre i giocatori della squadra catalana vengono ripresi nella totale immersione e forse anche incredulità di quanto stia accadendo.

"Sono entusiasta di questo nuovo progetto. Vi sto seguendo e sostenendo ogni fine settimana", ha detto Messi. Al termine del video-messaggio, i calciatori del Cornellà hanno reagito con un applauso. Inoltre, l'ex Barcellona ha spiegato che segue le partite della squadra, attraverso i social network, dimostrando la sua vicinanza e il suo impegno con il giorno dopo giorno del club. Al momento la squadra sta vivendo un momento sportivo unico, ulteriormente con l'arrivo del fuoriclasse argentino al comando.

Mancano due giornate per la fine della stagione, il Cornellà ha già assicurato la sua presenza nel play-off di promozione in Segunda RFEF, cosa che rinforza l'ottimismo intorno al progetto. Logicamente, l'acquisto del club da parte di Messi ha generato un'ondata di interesse e curiosità quando lo scorso 16 aprile è diventata di dominio pubblico la notizia. La realtà calcistica però promette bene, là dove sono stati sfornati talenti come Gerard Martín, Jordi Alba e non solo. Il 38enne di Rosario non si perde una partita della squadra e dimostra - anche pubblicamente - di essere coinvolto direttamente nel progetto. Senza dare nulla per scontato, ma mettendoci la faccia.