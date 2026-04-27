Endrick tornerà al Real per restarci? L'Arsenal resta alla finestra, pronta super offerta

Il futuro di Endrick resta uno dei temi più caldi in vista della prossima stagione. La direzione più probabile, al momento, sembra comunque già tracciata: il ritorno al Real Madrid. Il prestito all’Olympique Lione non prevede infatti alcuna opzione di acquisto e i costi di un eventuale trasferimento definitivo sarebbero fuori portata per il club francese.

In Spagna, i dirigenti madridisti hanno seguito con attenzione la crescita del talento brasiliano, ritenendo positivo il suo impatto in Ligue 1: 4 gol e 6 assist in 13 partite rappresentano un bottino incoraggiante, soprattutto considerando l’età e il contesto di adattamento. Nonostante qualche critica ricevuta durante la stagione - in particolare dall’allenatore Paulo Fonseca - il bilancio complessivo viene considerato più che soddisfacente. L’idea del club è quella di inserirlo gradualmente nella prima squadra già dalla prossima estate, dopo aver svolto la preparazione con il nuovo tecnico.

In tutto ciò, però, non è del tutto da escludere uno scenario alternativo. Le esigenze economiche legate agli investimenti strutturali, tra cui i lavori al Santiago Bernabéu, potrebbero spingere il Real a valutare offerte importanti. In questo contesto, l’interesse dell’Arsenal viene monitorato con attenzione: i londinesi sarebbero pronti a muoversi rapidamente qualora si aprisse uno spiraglio. Lo stesso Endrick, intervistato di recente, ha mantenuto una posizione prudente: "Non so cosa succederà. Se dovrò tornare al Real, lo farò con piacere. Se ci sarà un’altra destinazione, andrò altrove. Ora penso solo a finire bene qui e a portare il Lione in Champions". Parole che confermano una storia ancora tutta da scrivere.