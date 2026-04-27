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Endrick tornerà al Real per restarci? L'Arsenal resta alla finestra, pronta super offerta

Endrick tornerà al Real per restarci? L'Arsenal resta alla finestra, pronta super offertaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 13:42Calcio estero
Michele Pavese

Il futuro di Endrick resta uno dei temi più caldi in vista della prossima stagione. La direzione più probabile, al momento, sembra comunque già tracciata: il ritorno al Real Madrid. Il prestito all’Olympique Lione non prevede infatti alcuna opzione di acquisto e i costi di un eventuale trasferimento definitivo sarebbero fuori portata per il club francese.

In Spagna, i dirigenti madridisti hanno seguito con attenzione la crescita del talento brasiliano, ritenendo positivo il suo impatto in Ligue 1: 4 gol e 6 assist in 13 partite rappresentano un bottino incoraggiante, soprattutto considerando l’età e il contesto di adattamento. Nonostante qualche critica ricevuta durante la stagione - in particolare dall’allenatore Paulo Fonseca - il bilancio complessivo viene considerato più che soddisfacente. L’idea del club è quella di inserirlo gradualmente nella prima squadra già dalla prossima estate, dopo aver svolto la preparazione con il nuovo tecnico.

In tutto ciò, però, non è del tutto da escludere uno scenario alternativo. Le esigenze economiche legate agli investimenti strutturali, tra cui i lavori al Santiago Bernabéu, potrebbero spingere il Real a valutare offerte importanti. In questo contesto, l’interesse dell’Arsenal viene monitorato con attenzione: i londinesi sarebbero pronti a muoversi rapidamente qualora si aprisse uno spiraglio. Lo stesso Endrick, intervistato di recente, ha mantenuto una posizione prudente: "Non so cosa succederà. Se dovrò tornare al Real, lo farò con piacere. Se ci sarà un’altra destinazione, andrò altrove. Ora penso solo a finire bene qui e a portare il Lione in Champions". Parole che confermano una storia ancora tutta da scrivere.

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