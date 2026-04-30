Neuer in scadenza, ma l'agente si muove: al via i colloqui con il Bayern per il rinnovo

Non è ancora finita per Manuel Neuer. Secondo le informazioni di Sky Sports DE, il portiere del Bayern Monaco non vuole ancora appendere i guanti al chiodo e intende prolungare il suo contratto, in scadenza nell'estate 2026, di un ulteriore anno fino al 2027. Sono stati mesi lunghi e di attesa, per cercare di capire la volontà del tedesco di 40 anni circa il suo futuro e ora sarebbe arrivata la mossa. Di più: secondo l'emittente satellitare tedesca l'agente del giocatore, Thomas Kroth, era sul posto al centro sportivo della Sabener Strasse per dare inizio alle trattative.

Da parte del Bayern, il CEO Dreesen e il direttore sportivo Eberl portano avanti i colloqui. Uno sbocco cruciale: Neuer è attualmente uno dei giocatori più pagati nel club, fino a 20 milioni di euro lordi a stagione bonus inclusi. Il club di Bundesliga deve e vuole risparmiare sullo stipendio, quindi l'emblema vivente dei bavaresi dovrebbe firmare un nuovo accordo a cifre ridotte. Come fatto da Serge Gnabry di recente. L'accordo ancora non è arrivato chiaramente, siamo alle battute iniziali delle fasi di contrattazione ma la carriera vincente del portiere tedesco (13 Bundesliga, 2 Champions League e un Mondiale, oltre a 16 altri trofei su suolo tedesco, con 2 Mondiali per Club) è un'ulteriore spinta ad arrivare ad un'intesa.

Il patron del Bayern Uli Hoeness si era espresso recentemente dicendo che vedrebbe molto volentieri Neuer ancora un ulteriore anno nella porta del club tedesco: "Personalmente, se dipendesse anche da me, cercheremmo di tenerlo ancora un anno".