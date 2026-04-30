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Altro che Real Madrid: Jurgen Klopp ha un altro sogno e non è la panchina di un club

Altro che Real Madrid: Jurgen Klopp ha un altro sogno e non è la panchina di un clubTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 18:26Calcio estero
Yvonne Alessandro

Le strade di Jurgen Klopp e del Real Madrid non dovrebbero incrociarsi, al netto dei ricorrenti rumor che vorrebbero il tecnico tedesco prossimo alla panchina dei Blancos. Sebbene l'ex allenatore del Liverpool, ora impegnato nell'universo Red Bull, sia un profilo storicamente stimato dal club di Florentino Perez - sin dai tempi delle sfide europee contro il suo Borussia Dortmund - il suo nome non è mai entrato concretamente nei dibattiti interni della dirigenza per il post-Arbeloa.

Le ultime
Da 14 anni circa questo accostamento tra Klopp e il Real Madrid si ripropone ciclicamente, eppure anche in questa occasione - secondo quanto riferito dal quotidiano AS - non ha trovato riscontri reali tra i corridoi delle merengues. La società non ha mostrato urgenza nel chiudere le trattative, consapevole che molti dei profili sventolati dai media non fanno parte della lista ristretta dei candidati ufficiali discussa ai vertici.

Le reali intenzioni di Klopp
Il tecnico ex Borussia Dortmund e Liverpool sembra avere una direzione ben precisa e porta dritto alla panchina della Nazionale tedesca. Nonostante il lavoro del ct Julian Nagelsmann, Klopp attenderebbe il momento giusto per coronare questo suo obiettivo. E sarebbe anche lontano da quelle tensioni e quei ritmi infernali che lo avevano portato a salutare i Reds nel 2024. Attualmente impegnato nel ruolo di direttore sportivo per il gruppo Red Bull, fino a quando non si presenterà l'opportunità di prendere il timone della Germania allora continuerà per la sua strada.

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