Caso Estevao al Chelsea? Il talento da 67 milioni fatica a trovare spazio con Xabi Alonso

Era arrivato al Chelsea con l'etichetta di predestinato e un investimento da 67 milioni di euro versati al Palmeiras, ma il percorso di Estevao Willian Almeida de Oliveira Gonçalves - per tutti solo Estevao - a Londra si sta rivelando tutt'altro che semplice. A un anno dal suo debutto in Premier League, il talento brasiliano classe 2007, soprannominato "Messinho", fatica infatti a ritagliarsi un ruolo nella squadra guidata da Xabi Alonso.

Finora il suo bottino stagionale si ferma a 172 minuti complessivi distribuiti in otto spezzoni, sei in Premier League e due in Carabao Cup. Un minutaggio ridotto, condizionato anche dall'ottimo rendimento di Pedro Neto, che ha consolidato il proprio posto nelle gerarchie dei Blues. La scelta di Xabi Alonso di non impiegare Estevao nemmeno nella sfida di Coppa di Lega persa contro il Liverpool ha acceso il dibattito in Inghilterra, ma il tecnico spagnolo ha difeso la propria gestione: "Sapevamo che sarebbe stata una partita molto intensa dal punto di vista fisico. La stagione è lunga e ci saranno opportunità per tutti", ha spiegato, sottolineando come il giovane brasiliano sia ancora nel pieno del processo di adattamento al calcio inglese.

Xabi Alonso non nasconde che il giocatore possa essere deluso per il poco spazio: "Potrebbe essere più contento, perché vuole giocare. Sono sicuro che arriverà il suo momento, è una mia responsabilità. Sappiamo quanto il calcio inglese sia intenso e bisogna essere pronti. La stagione è ancora molto lunga". Per Estevão serviranno pazienza e continuità nel lavoro, in attesa dell'occasione giusta per dimostrare il proprio valore.