PSG, scelto l'erede di Kvaratskhelia: accordo vicino con il Chelsea per Estevao

Il Paris Saint-Germain spinge forte per arrivare all'attaccante brasiliano del Chelsea Estevao Willian attraverso la formula del prestito già nella sessione di gennaio. Il club parigino è attivamente alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo per far fronte a una vera e propria emergenza infortuni, con il tecnico Luis Enrique che starebbe spingendo in prima persona per l'approdo del talentuoso diciassettenne alla corte del Parco dei Principi, fa sapere Goal.

I limiti numerici sono evidenti, la società lavora per un rinforzo

I campioni di Francia stanno scandagliando il mercato in vista della finestra invernale di trasferimenti, messi in allarme dai continui problemi fisici che continuano a decimare la rosa. Sebbene i giovani emergenti Mika Godts e Senny Mayulu abbiano risposto presente trascinando la squadra in vetta alla Ligue 1 grazie al successo di lunedì contro il Lione, l'allenatore spagnolo resta pienamente consapevole delle attuali limitazioni numeriche del suo organico.

A fronte di un calendario fitto di impegni e logorante, i gravi infortuni occorsi a elementi chiave come Khvicha Kvaratskhelia e Ousmane Dembele hanno ridotto drasticamente le alternative a disposizione del tecnico. Il PSG, forte di ambizioni elevatissime per il prosieguo della stagione, non può permettersi di farsi trovare scoperto, spingendo così la dirigenza a esplorare con decisione il mercato di gennaio per assicurarsi nuovi innesti in prima linea