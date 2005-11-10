L'Inter Miami scopre il brasiliano Riquelme: primo gol e una storia che parla argentino

Il suo primo gol con la maglia dell'Inter Miami è da ricordare. Riquelme Fillipi Marinho de Souza ha evitato la sconfitta della squadra di Lionel Messi segnando il definitivo 2-2 contro il Cincinnati. Il brasiliano, arrivato poche settimane fa, ha finalizzato un'azione nata da un assist di Rodrigo De Paul: controllo sulla corsia sinistra, ingresso in area e conclusione vincente per festeggiare la sua prima marcatura con le Garzas.

L'attaccante classe 2006 è stato prelevato dal Palmeiras per circa quattro milioni di dollari, con l'Inter Miami che ha rilevato il 60% del cartellino e si è riservato un'opzione per acquisire un ulteriore 30%. Un investimento importante per un giocatore reduce da un percorso brillante nelle giovanili del Verdão, dove nel 2025 aveva messo insieme 23 gol e 4 assist in 42 partite con l'Under 20, conquistando anche diversi titoli nazionali.

Nonostante il talento, con Abel Ferreira aveva trovato pochissimo spazio in prima squadra, collezionando appena undici presenze nel 2026 prima di scegliere la MLS per rilanciare la propria carriera. Curiosa anche la storia del suo nome: il padre, grande estimatore di Juan Román Riquelme, aveva pensato inizialmente di chiamarlo proprio "Román Riquelme", ma trovò l'opposizione della moglie. Il compromesso fu semplice: mantenere almeno il nome Riquelme, un omaggio all'ex fantasista del Boca Juniors e del Villarreal. Oggi quel ragazzo porta quel nome speciale in uno spogliatoio pieno di argentini..