Besiktas di nuovo all'assalto di Joe Willock: possibile offerta a gennaio da 10 milioni

Il Besiktas vuole riprovarci per Joe Willock. Dopo i tanti infortuni a metà campo - che comprendono anche l'italiano Fabio Miretti - il club turco ha intenzione di ritornare all'assalto dopo che in estate aveva offerto circa 18 milioni di euro per l'inglese.

In scadenza

Ora Willock ha solamente sei mesi di contratto, quindi a gennaio potrà eventualmente firmare con un altro club. Il club di Vincenzo Italiano però è pronto a mettere circa 10 milioni di euro sul piatto, per faro arrivare con sei mesi di anticipo. Nei giorni scorsi però aveva escluso un possibile addio. "Mi sento valorizzato. È il mio quinto anno nel club; sto maturando molto nel modo in cui penso alla squadra, anche in virtù della mia crescita personale. Stanno arrivando molti giovani: per me, questa stagione comporta un ruolo diverso. Voglio aiutare gli altri e, al contempo, far progredire la mia carriera".

D'altro canto in estate il suo approdo al Besiktas è saltato con l'arrivo di Matthias Jaissle. "Il nuovo allenatore mi ha dato una marcia in più. Sono davvero felice che sia qui e di lavorare sotto la sua guida. È un tecnico molto giovane ed entusiasta, da cui tutti stiamo imparando molto. È un ottimo momento per essere un giocatore del Newcastle United".