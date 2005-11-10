Paris Saint Germain, c'è Rayan Cherki nel mirino: pronti oltre 100 milioni di euro

Rayan Cherki è uno dei giocatori migliori dell'ultimo periodo. E per questo il Paris Saint Germain lo ha messo nel mirino. I parigini sono pronti a spendere circa 100 milioni di euro per il trequartista, ma non è dato sapere se saranno abbastanza per il Manchester City.

Grandi prestazioni

Una settimana fa Enzo Maresca, tecnico del City, ha parlato proprio di Cherki, con la sensazione netta di non volerlo perdere. In questo momento, Rayan è uno dei migliori giocatori in Europa, a patto che si trovi nella posizione giusta. Se riusciamo a mantenerlo in quella zona e a servirlo, diventa uno dei migliori in assoluto. Ama avere la palla tra i piedi e muoversi molto, il che lo porta spesso ad allontanarsi dalla sua posizione ideale. Per quanto riguarda i numeri - gol e assist - sta facendo qualcosa di fantastico. Quando gioca nella posizione corretta, è un elemento di grande importanza

Invece Ferran Soriano ha raccontato un retroscena sul suo trasferimento al Manchester City. "Tutti conoscevano le sue qualità, ma la sensazione era che fosse caotico. Txiki (Begiristain, l'ex direttore sportivo) e Hugo (Viana) hanno parlato con diversi allenatori; uno ci ha fatto un ritratto negativo, ma era molto giovane. Sono convinti che i dubbi sul suo comportamento siano solo un mito".