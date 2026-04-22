Estevao, l'infortunio è grave: il Chelsea lo perde per il rush finale, il Brasile per i Mondiali
Non arrivano buone notizie per il Brasile in vista dei Mondiali del 2026. Dopo lo stop di Rodrygo, anche Estevao rischia seriamente di dover rinunciare alla rassegna iridata, complicando ulteriormente i piani della selezione verdeoro e dello staff guidato da Carlo Ancelotti.
Il talento del Chelsea si è fermato sabato scorso, durante la partita contro il Manchester United, riportando un problema muscolare di notevole entità. Secondo quanto riferito da The Athletic, che cita fonti vicine al giocatore, “ha una lesione di alto grado al bicipite femorale, il che rende la sua partecipazione ai Mondiali altamente improbabile”. Anzi, praticamente impossibile, aggiungiamo noi.
Un colpo pesante, considerando l’impatto già avuto dal classe 2007 nella sua stagione: 36 presenze, 8 reti e 4 assist, numeri che testimoniano una crescita costante e un ruolo sempre più centrale anche a livello di club. Il quasi certo forfait di Estevão rappresenterebbe quindi una doppia perdita: da un lato per il Brasile, che vedrebbe ridursi le opzioni offensive, dall’altro per il Chelsea, privato nel rush finale della stagione di uno dei suoi prospetti più brillanti. A questo punto, la priorità resta il recupero: il futuro del talento brasiliano passa ora dalla piena riabilitazione.
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