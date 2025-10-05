Estevao si prende il Chelsea, il vice di Maresca: "Non soffre il salto". E Rooney: "È speciale"
Estevao si prende il Chelsea: il talento brasiliano si è preso la scena nel big match contro il Liverpool, siglando il 2-1 al 95° minuto nella sfida giocata ieri a Stamford Bridge. Un gol che ha provocato, suo malgrado, l'espulsione del tecnico italiano Enzo Maresca, che si è fatto 50 metri di corsa per festeggiare con i suoi.
Dagli studi della BBC, l'ex campione del Manchester United, Wayne Rooney, ha parlato di lui elogiandolo: "Per essere un diciottenne, ha un talento davvero speciale e potrebbe diventare un giocatore di alto livello", ha affermato. "Penso che sia il tipo di esterno che i tifosi del Chelsea saranno molto entusiasti di vedere giocare ogni settimana", ha aggiunto.
L'allenatore in seconda dei Blues, WIlly Caballero, ha parlato così di lui dopo la partita: "Sappiamo che un giovane giocatore può soffrire quando si trasferisce da un altro Paese per stabilirsi qui e giocare per questo club. Quindi, prima di tutto, i giocatori stanno facendo un ottimo lavoro per coinvolgere tutti i nuovi giocatori. E quando ne abbiamo la possibilità, ci impegniamo per farli sentire a loro agio. Posso parlare con lui quasi sempre in spagnolo perché capisce. Ed è un ragazzo davvero bravo. E siamo così felici per lui perché ne ha bisogno, ne abbiamo bisogno noi, e anche lui aveva bisogno di un gol".
Il programma della sesta giornata
Venerdì 3 ottobre
Bournemouth - Fulham 3-1
Sabato 4 ottobre
Leeds - Tottenham 1-2
Arsenal - West Ham United 2-0
Manchester United - Sunderland 2-0
Chelsea - Liverpool 2-1
Domenica 5 ottobre
Aston Villa - Burnley ore 15:00
Everton - Crystal Palace ore 15:00
Newcastle - Nottingham Forest ore 15:00
Wolverhampton - Brighton ore 15:00
Brentford - Manchester City ore 17:15
LA CLASSIFICA
1. Arsenal 16*
2. Liverpool 15*
3. Tottenham 14*
4. AFC Bournemouth 14*
5. Crystal Palace 12
6. Chelsea 11*
7. Sunderland 11*
8. Manchester City 10
9. Manchester United 10*
10. Everton 8
11. Brighton & Hove Albion 8
12. Fulham 8*
13. Leeds 8*
14. Brentford 7
15. Newcastle 6
16. Aston Villa 6
17. Nottingham Forest 5
18. Burnley 4
19. West Ham 4*
20. Wolverhampton 1
*una partita in più