Estevao si prende il Chelsea, il vice di Maresca: "Non soffre il salto". E Rooney: "È speciale"

Estevao si prende il Chelsea: il talento brasiliano si è preso la scena nel big match contro il Liverpool, siglando il 2-1 al 95° minuto nella sfida giocata ieri a Stamford Bridge. Un gol che ha provocato, suo malgrado, l'espulsione del tecnico italiano Enzo Maresca, che si è fatto 50 metri di corsa per festeggiare con i suoi.

Dagli studi della BBC, l'ex campione del Manchester United, Wayne Rooney, ha parlato di lui elogiandolo: "Per essere un diciottenne, ha un talento davvero speciale e potrebbe diventare un giocatore di alto livello", ha affermato. "Penso che sia il tipo di esterno che i tifosi del Chelsea saranno molto entusiasti di vedere giocare ogni settimana", ha aggiunto.

L'allenatore in seconda dei Blues, WIlly Caballero, ha parlato così di lui dopo la partita: "Sappiamo che un giovane giocatore può soffrire quando si trasferisce da un altro Paese per stabilirsi qui e giocare per questo club. Quindi, prima di tutto, i giocatori stanno facendo un ottimo lavoro per coinvolgere tutti i nuovi giocatori. E quando ne abbiamo la possibilità, ci impegniamo per farli sentire a loro agio. Posso parlare con lui quasi sempre in spagnolo perché capisce. Ed è un ragazzo davvero bravo. E siamo così felici per lui perché ne ha bisogno, ne abbiamo bisogno noi, e anche lui aveva bisogno di un gol".

Il programma della sesta giornata

Venerdì 3 ottobre

Bournemouth - Fulham 3-1

Sabato 4 ottobre

Leeds - Tottenham 1-2

Arsenal - West Ham United 2-0

Manchester United - Sunderland 2-0

Chelsea - Liverpool 2-1

Domenica 5 ottobre

Aston Villa - Burnley ore 15:00

Everton - Crystal Palace ore 15:00

Newcastle - Nottingham Forest ore 15:00

Wolverhampton - Brighton ore 15:00

Brentford - Manchester City ore 17:15

LA CLASSIFICA

1. Arsenal 16*

2. Liverpool 15*

3. Tottenham 14*

4. AFC Bournemouth 14*

5. Crystal Palace 12

6. Chelsea 11*

7. Sunderland 11*

8. Manchester City 10

9. Manchester United 10*

10. Everton 8

11. Brighton & Hove Albion 8

12. Fulham 8*

13. Leeds 8*

14. Brentford 7

15. Newcastle 6

16. Aston Villa 6

17. Nottingham Forest 5

18. Burnley 4

19. West Ham 4*

20. Wolverhampton 1

*una partita in più