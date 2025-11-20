L'ex Galles Roberts: "Possibile finale con l'Italia? Giocare in casa un bonus enorme"

Sarà l'Irlanda del Nord a sfidare l'Italia in semifinale per i playoff in vista del Mondiale 2026. Sorteggiata anche l'eventuale finalista: chi vince se la vedrà con una fra Galles e Bosnia Erzegovina.

L'ex attaccante del Galles ed oggi allenatore, Iwan Roberts, ai microfoni della BBC si è detto ottimista per il sorteggio nonostante statistiche non positive: "Quindi il 26 marzo dell'anno prossimo affronteremo la Bosnia-Erzegovina al Cardiff City Stadium" - le sue parole - ", una squadra contro cui abbiamo giocato quattro volte. Non l'abbiamo mai battuta in quelle quattro partite. Non abbiamo segnato in tre delle quattro partite. La partita che ricordo con più piacere è quella del 10 ottobre 2015, in Bosnia, quando perdemmo 2-0. Ma è stata una serata fantastica perché ci siamo qualificati per i Campionati Europei in Francia nel 2016. Hanno concluso al secondo posto il loro girone dietro l'Austria, totalizzando 17 punti in otto partite. In difesa, sono stati solidi. Hanno subito solo sette gol in otto partite e non hanno perso in trasferta, conquistando otto punti in quattro partite. Sarà quindi una sfida dura per noi, ma siamo i favoriti".

Poi in una eventuale finale, ecco la vincente fra Italia e Irlanda del Nord: "Se battessimo la Bosnia, ora sappiamo che in finale affronteremo l'Italia o l'Irlanda del Nord, nello stesso stadio. Quindi questo è un bonus enorme per noi. Forse due partite casalinghe nei play-off, semifinale e finale, non avremmo potuto chiedere di meglio".