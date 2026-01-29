Europa League, tutte le formazioni ufficiali: dal Porto di Farioli ad Aston Villa e Nottingham Forest

Dopo l'abbuffata di ieri sera per la Champions League, stasera lo scenario si ripete in Europa League: alle 21 il contemporaneo calcio d'inizio di ben 18 gare per emettere tutti i verdetti della League Phase. Vediamo di seguito le formazioni ufficiali di tutte le partite delle rivali di Roma e Bologna.

Le formazioni ufficiali di Porto-Rangers

Porto (4-3-3): Diogo Costa; Alberto Baio, Bednarek, Kiwior, Moura; Froholdt, Varela, Mora; William, Samu, Pepe. Allenatore: Francesco Farioli.

Rangers (4-3-3): Butland; Tavernier, Fernandez, Djiga, Aarons; Raskin, Diomande, Meghoma; Gassama, Chermiti, Curtis. Allenatore: Danny Rohl.

Le formazioni ufficiali di Aston Villa-Salisburgo

Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Bogarde, Lindelof, Mings, Digne; Hemmings, Onana; Elliott, Buendia, Sancho. Watkins. Allenatore: Unai Emery.

Salisburgo (4-3-3): Schlager; Trummer, Gadou, Schuster, Kratzig; Bidstrup, Kitano, Diabate; Baidoo, Konate, Alajbegovic; Allenatore: Thomas Letsch.

Le formazioni ufficiali di Celtic-Utrecht

Celtic (4-3-3): Schmeichel; Donovan, Trusty, Scales, Tierney; Nygren, McGregor, Engels; Yang, Maeda, Tournekti. All. Martin O'Neill.

Utrecht (4-3-3): Barkas; Vesterlund, Van der Hoorn, Viergever, Murkin; Zechlel, Engwanda, De Wit; Cathilina, Rodriguez, Blake. All. Ron Jans.

Le formazioni ufficiali di Stoccarda-Young Boys

Stoccarda (4-2-3-1): Bredlow; Assignon, Jeltsch, Chabot, Mittelstadt; Chema Andres, Stiller; Bouanani, Undav, Fuhrich; Demirovic. Allenatore: Hoeness.

Young Boys (4-2-3-1): Keller; Janko, Wuthrich, Lauper, Benito; Gigovic, Fernandes; Fassnacht, Sanches, Monteiro; Bedia. Allenatore: Seoane.

Le formazioni ufficiali di Lione-PAOK

Lione (4-1-4-1): Descamps; Mata, Kluivert, Niakhaté, Maitland-Niles; De Carvalho; Karabec, Merah, Morton, Moreira; Himbert. All. Paulo Fonseca.

PAOK (4-2-3-1): Tsiftsis; Jenny, Kedziora, Michailidis, Baba; Ozdoev, Meite; Zivkovic, Konstantelias, Taison; Giakoumakis. All. Razvan Lucescu.

Le formazioni ufficiali di Stella Rossa-Celta Vigo

Stella Rossa (4-4-2): Matheus; Seol, Rodrigao, Veljkovic, Tiknizyan; Kostov, Elsnik, Krunic, Stankovic; Katai, Arnautovic. All. Dejan Stankovic.

Celta Vigo (3-4-3): Radu; Javi Rodriguez, Lago, Alonso; Rueda, Roman, Moriba, Carreira; Aspas, Iglesias, Alvarez. All. Claudio Giraldez.

Le formazioni ufficiali di Midtjylland-Dinamo Zagabria

Midtjylland (3-4-2-1): Olafsson; Diao, Erlic, Sorensen; Osorio, Castillo, Andreasen, Bak Jensen; Gue-Sung; Simsir; Brumado.

Dinamo Zagabria (4-2-3-1): Nevistic; Galesic, Dominguez, McKenna, Goda; Soldo, Misic; Stojkovic, Vidovic, Varela; Kulenovic.

Le formazioni ufficiali di Go Ahead Eagles-Braga

Go Ahead Eagles (4-2-3-1): De Busser; Adelgaard, Van Zwam, Kramer, James; Meulenseen, Linthorst; Silvertsen, Breum, Suray; Edvardsen. Allenatore: Boel.

Braga (4-2-3-1): Hornicez; Victor Gomez, Lagertbielke, Arrey Mbi, Leonardo Leto; Gorby; Vitor Carvalho; Ricardo Horta, Grillitsch, Zalazar; Fran Navarro. Allenatore: Vicens.

Le formazioni ufficiali di Nottingham Forest-Ferencvaros

Nottingham Forest (4-3-3): Sels; Abbot, Milenkovic, Morato, Williams; McAtee, Yates, Sangaré; Ndoye, Igor Jesus, Dominguez.

Ferencvaros (3-5-2): Grof; Cissé, Otvos, Szalai; Makreckis, Julio Romao, Kanichowsky, Levi, Cadu; Yusuf, Zachariassen.

Le formazioni ufficiali di Betis-Feyenoord

Betis (4-2-3-1): Pau Lopez; Angel Ortiz, Llorente, Natan, Valentin Gomez; Deossa, Marc Roca; Antony, Fornals, Abde; Chimy. Allenatore: Manuel Pellegrini.

Feyenoord (4-2-3-1): Wellenreuther; Lotomba, Kraaijeveld, Targhaline, Bos; Valente, Sliti; Moussa, Larin, Borges; Tengstedt. Allenatore: Robin Van Persie.

Le formazioni ufficiali di Ludogorets-Nizza

Ludogorets (4-3-3): Bonmann; Son, Verdon, Almeida, Nedyalkov; Naressi, Duarte, Stanic; Marcus, Bile, Vidal.

Nizza (4-3-3): Diouf; Louchet, Mendy, Bah, Mantsounga; Coulibaly, Ndombélé, Everton; Tiago Gouveia, Kevin Carlos, Jansson.

Le formazioni ufficiali di Lille-Friburgo

Lille (4-4-2): Ozer; Tiago Santos; Mandi, Ngoy, Verdonk; Mukau, André, Bouaddi, Correia; Haraldsson, Pardo. Allenatore: Bruno Genesio.

Friburgo (4-2-3-1): Atubolu; Treu, Ginter, Ogbus, Gunter; Eggestein, Manzambi; Beste, Suzuki, Grifo; Adamu. Allenatore: Julian Schuster.

Le formazioni ufficiali di Sturm Graz-Brann

Sturm Graz (4-3-3): Khudiakov; Malic, Aiwu, Oermann, Karic; Harvat, Stankovic, Weinhandl; Kayombo, Kiteishvili, Malone.

Brann (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Pallesen, Boakue, Soltvedt; Pedersen, Sorensen, Myhre; Mathisen, Holm, Haaland.

Le formazioni ufficiali di Basilea-Viktoria Plzen

Basilea (4-2-3-1): Hitz; Ruegg, Adjetey, Daniliuc, Schmid; Locuri, Koindredi; Traore, Shaqiri, Otele; Ajeti. Allenatore: Lichtsteiner.

Viktoria Plzen (3-4-2-1): Wiegele; Doski, Weh, Jemelka; Souaré, Valena, Cerv, Spacil; Memic, Ladra; Panos. Allenatore: Hysky.

Le formazioni ufficiali di FCSB-Fenerbahce

FCSB (4-2-3-1): Tarnovanu; Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic; Alhassan, Lixandru; Miculescu, Olaru, Politic; Thiam.

Fenerbahce (4-3-3): Ederson; Nelson Semedo, Caglar Soyuncu, Oosterwoolde, Muldur; Talisca, Fred, Yuksek; Nene, En-Nesyri, Akturkoglu.

Le formazioni ufficiali di Genk-Malmo

Genk (4-3-3): Lawal; El Ouahdi, Sadick, Smets, Medina; Heynen, Bangoura, Heymans; Steuckers, Hg Oh, J. Ito. Allenatore: Hayen.

Malmoe (4-4-2): Ellborg; Karlsson, Rasler, Frejd Patsson, Lundbergh; Ali, Johnsen, Busuladzic, A. Sigurdsson; Christiansen, D. Gudjohnsen. Allenatore: Ramirez.