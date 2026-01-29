Ufficiale Coppola in prestito al Paris FC, il Brighton precisa: "Così cresce, ma in estate torna"

Ora è ufficiale il trasferimento di Diego Coppola al Paris FC, nella Ligue 1 francese. L'ex centrale dell'Hellas Verona, che in estate ha firmato per il Brighton in Premier League. In Inghilterra ha raccolto fino a qui 9 presenze fra campionato, Coppa di Lega ed FA Cup, con appena 194 minuti collezionati in Premier. Nel comunicato con il quale il Brighton ha annunciato il suo trasferimento in Francia però, si evince come il club continui a credere molto in lui.

Questo il comunicato del Brighton: "Diego Coppola si è unito al Paris FC in prestito fino alla fine della stagione. L'allenatore Fabian Hurzeler ha dichiarato: "Siamo davvero soddisfatti di come Diego si è ambientato e si è adattato alle esigenze di giocare in Inghilterra da quando è arrivato al club la scorsa estate. Il suo atteggiamento è stato eccezionale e ora ha l'opportunità di giocare regolarmente in Francia prima di accoglierlo di nuovo in estate.

Ottenendo più tempo di gioco questo andrà a beneficio del suo sviluppo e gli darà la migliore possibilità possibile di aiutare l'Italia a raggiungere le finali della Coppa del Mondo e farne parte. Diego, 22 anni, si è unito al Brighton da Hellas Verona nel giugno 2025 e ha fatto nove apparizioni in questa stagione.