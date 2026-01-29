Kulenovic in stand-by con il Verona, intanto è titolare in Europa League

Come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore il trasferimento di Sandro Kulenovic dalla Dinamo Zagabria all'Hellas Verona in questo momento è in stand by. Il club scaligero sta concludendo l'acquisto di Kieron Bowie, attaccante di proprietà dell'Hibernian per cui potrebbero venire investiti circa sei milioni di euro. A quel punto sarà da capire se la situazione del bosniaco potrà sbloccarsi oppure è un trasferimento destinato a rimanere sulla carta.

Intanto la Dinamo Zagabria è impegnato stasera nell'ultima sfida della League Phase contro il Midtjylland. Il tecnico Mario Kovacevic ha schierato titolare l'attaccante.

Le formazioni ufficiali di Midtjylland-Dinamo Zagabria

Midtjylland (3-4-2-1): Olafsson; Diao, Erlic, Sorensen; Osorio, Castillo, Andreasen, Bak Jensen; Gue-Sung; Simsir; Brumado.

Dinamo Zagabria (4-2-3-1): Nevistic; Galesic, Dominguez, McKenna, Goda; Soldo, Misic; Stojkovic, Vidovic, Varela; Kulenovic.

Nelle prossime ore sono quindi attese novità. Kulenovic, che ha appena compiuto 26 anni, è stato anche in Italia per un periodo, oramai quasi un decennio fa. Nel 2017-18 è stato prestato dal Legia Varsavia alla Juventus, senza venire riscattato alla fine della stagione. Il Verona potrebbe decidere di tornare alla carica soprattutto in caso di partenza da parte di Daniel Mosquera.