Stasera gli ultimi 90' del maxi-girone di Europa League: gli arbitri di Roma e Bologna
Dopo le emozioni degli ultimi 90 minuti della Fase campionato di Champions League vissuti ieri sera e disputati tutti in contemporanea, oggi si replica con l'ultima giornata del maxi-girone per la 'sorella minore', l'Europa League.
Due le squadre di Serie A chiamate a scendere in campo questa sera, entrambe con l'obiettivo di vincere per assicurarsi l'accesso diretto agli ottavi di finale di Europa League: se alla Roma basta il successo per avere tutte le certezze del caso, il Bologna dovrebbe però anche affidarsi a incroci particolarmente favorevoli dalle altre partite della serata, oltre a fare tre punti con il Maccabi Tel Aviv.
La UEFA nei giorni scorsi ha designato gli arbitri di Panathinaikos-Roma e Maccabi Tel Aviv-Bologna. La partita dei giallorossi in terra greca è affidata allo spagnolo Munuera, coadiuvato al VAR dal connazionale Villanueva. Per la sfida dei rossoblù, invece, scelto un georgiano. E il direttore di gara sul campo Kikacheishvili sarà supportato in sala VAR dall'inglese Bankes. Di seguito le designazioni al completo.
MACCABI TEL AVIV vs BOLOGNA (giovedì 29/1, ore 21:00)
Arbitro: Goga Kikacheishvili GEO
Assistenti: David Akhvlediani GEO e Davit Gabisonia GEO
Quarto uomo: Bakari Bregadze GEO
Video Assistant Referee: Peter Bankes ENG
Assistente Video Assistant Referee: Matthew Donohue ENG
PANATHINAIKOS vs ROMA (giovedì 29/1, ore 21:00)
Arbitro: Juan Martínez Munuera ESP
Assistenti: Carlos Álvarez Fernández ESP e Miguel Martínez ESP
Quarto uomo: Miguel Ángel Ortiz Arias ESP
Video Assistant Referee: Javier Iglesias Villanueva ESP
Assistente Video Assistant Referee: Alejandro Muñiz Ruiz ESP
