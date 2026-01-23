Ufficiale
Everton, blindato James Garner: il centrocampista ha firmato fino al 2030
James Garner ha legato il proprio futuro a lungo termine all’Everton, firmando un nuovo contratto di quattro anni e mezzo con il club, valido fino alla fine di giugno 2030.
Il centrocampista 24enne prolunga così la sua permanenza con i Toffees, dopo essere arrivato dal Manchester United nell’estate del 2022.
Garner è diventato una pedina fondamentale per l’Everton, principalmente a centrocampo ma anche impiegato in diversi altri ruoli, sotto la guida dell’allenatore David Moyes.
