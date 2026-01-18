Farioli corsaro a Guimaraes: il Porto vince e mantiene il vantaggio in cima al Portogallo

Non senza sofferenza, ma con la freddezza delle grandi squadre. Il Porto di Farioli esce dal campo del Vitória de Guimarães con tre punti pesantissimi e continua la sua marcia solitaria in vetta alla Primeira Liga. A decidere la sfida del 18° turno è stato un calcio di rigore trasformato da Varela all’85’, che ha spezzato l’equilibrio di una partita intensa e combattuta.

I Dragões avevano avuto l’occasione di passare già nel primo tempo, ma al 27’ Samu si è fatto ipnotizzare dal dischetto, sprecando una chance che avrebbe potuto indirizzare prima il match. Il Vitória, unico avversario capace di battere il Porto in stagione nelle competizioni nazionali – successo nei quarti di finale di Coppa di Lega del 4 dicembre, trofeo poi vinto dai bianconeri – ha tenuto testa alla capolista con grande organizzazione.

Nel finale, però, la pressione degli uomini di Conceição ha prodotto l’episodio decisivo: rigore e trasformazione impeccabile di Varela, che ha consegnato ai suoi una vittoria fondamentale.

Con questo successo il Porto sale a 52 punti, portando a sette lunghezze il vantaggio sullo Sporting e a dieci sul Benfica. Il Vitória de Guimarães resta invece all’ottavo posto con 25 punti, dopo una prova comunque di grande carattere.