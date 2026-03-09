Liga Portugal, si è completata la 25ª giornata: corsa al titolo, tre squadre in sette punti
Col successo del Rio Ave sul campo del Tondela si è chiusa la 25ª giornata de la Liga Portugal. Questi tutti i risultati e la classifica:
Venerdì 6 marzo
Famalicao - Arouca 1-0
Sabato 7 marzo
Moreirense - Nacional 1-1
Alverca - AFS 0-0
Braga - Sporting CP 2-2
Estoril - Casa Pia 0-0
Domenica 8 marzo
Estrela - Gil Vicente 2-2
Benfica - Porto 2-2
Santa Clara - Vitoria SC 2-0
Lunedì 9 marzo
Tondela - Rio Ave 0-1
Classifica
1. Porto 66
2. Sporting CP 62
3. Benfica 59
4. Braga 46
5. Gil Vicente 41
6. Famalicao 39
7. Moreirense 35
8. Estoril 34
9. Vitoria SC 32
10. Alverca 28
11. Arouca 26
12. Estrela 25
13. Casa Pia 24
14. Rio Ave 24
15. Nacional 22
16. Santa Clara 22
17. Tondela 19
18. AFS 10
Marcatori
23 reti: Suarez (Sporting CP)
20 reti: Pavlidis (Benfica)
17 reti: Begraoui (Estoril)
