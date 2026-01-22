Ufficiale Feyenoord, torna dopo sei anni e mezzo (e tre titoli portoghesi) St. Juste

Jeremiah St. Juste torna al Feyenoord dopo sei anni e mezzo. Il difensore 29enne arriva a parametro zero dallo Sporting CP, firmando un contratto fino a giugno 2027. Lo ha annunciato il club olandese con un comunicato.

St. Juste, 29 anni, ha così commentato ai canali ufficiali: "È fantastico essere tornato; mi fa stare bene e mi rende orgoglioso. Ora che sono tornato qui, si vede che il club non si è fermato, e questo vale anche per me. Con tutto quello che ho passato e l'esperienza che ho, ci si può aspettare di più da me. Questa è una fantastica opportunità per dimostrare di nuovo il mio valore e aiutare il club, la squadra e i tifosi a uscire da questa situazione. Non vedo l'ora di scendere in campo e di provare di nuovo l'emozione del De Kuip".

Nato a Groningen, St. Juste ha raccolto già 50 presenze col Feyenoord dal 2017 al 2019. Da lì il trasferimento in Germania, al Mainz e dal 2022 allo Sporting CP col quale ha vinto gli ultimi due campionati portoghesi, più una coppa nazionale.