Fuori dalla Champions, ma il Barcellona conferma piena fiducia a Flick. Anzi, vuole il rinnovo

La sintonia tra il Barcellona e Hansi Flick resta solida, nonostante la recente eliminazione dalla Champions League contro l’Atlético Madrid. Il tecnico tedesco continua a godere della piena fiducia dell’ambiente, anche alla luce del vantaggio di nove punti sul Real Madrid in Liga, che tiene i blaugrana saldamente in corsa per il titolo.

Eppure, come riportato da Mundo Deportivo, il tema rinnovo resta sospeso. Flick, legato al club da un contratto fino al 2027, non ha alcuna intenzione di affrettare i tempi. La dirigenza, guidata da Joan Laporta e con Deco in prima linea, ha già espresso la volontà di prolungare l’accordo di un ulteriore anno, fino al 2028, con la possibilità di inserire anche un’opzione per la stagione successiva legata a determinati obiettivi.

Esiste già un’intesa verbale tra le parti, favorita anche dagli ottimi rapporti con l’agente Pini Zahavi, ma il tecnico ha scelto di rimandare ogni decisione. La motivazione è chiara: Flick non vuole discutere di futuro mentre la squadra è ancora impegnata nella lotta per il titolo e preferisce attendere la fine della stagione per valutare tutto con lucidità.

Una scelta che riflette anche il suo approccio personale: niente contratti lunghi, nessuna fretta e soprattutto nessuna volontà di sfruttare il momento favorevole. “Non è il momento giusto”, ha ribadito più volte, sottolineando di voler essere giudicato esclusivamente per i risultati sul campo. Il Barcellona attende e rispetta. Perché il legame c’è, ma i tempi li detta Flick.