Barcellona, Flick crede nella rimonta: "Da 1 a 10, la nostra fiducia è tra il 9 e il 10"

Hansi Flick, allenatore del Barcellona, ha parlato appena prima della partita di questa sera alle ore 21:00 sul campo dell'Atletico Madrid, ritorno dei quarti di finale di Champions League: "Da 1 a 10, abbiamo un livello di fiducia tra il 9 e il 10".

Quanto sarà importante non concedere gol?

"Sappiamo che dovremo lasciare la difesa più aperta, ma tutti i giocatori devono contribuire. E abbiamo qualità per segnare dei gol, è questo il nostro punto di forza".