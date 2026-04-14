Barcellona, Flick crede nella rimonta: "Da 1 a 10, la nostra fiducia è tra il 9 e il 10"
TUTTO mercato WEB
Hansi Flick, allenatore del Barcellona, ha parlato appena prima della partita di questa sera alle ore 21:00 sul campo dell'Atletico Madrid, ritorno dei quarti di finale di Champions League: "Da 1 a 10, abbiamo un livello di fiducia tra il 9 e il 10".
Quanto sarà importante non concedere gol?
"Sappiamo che dovremo lasciare la difesa più aperta, ma tutti i giocatori devono contribuire. E abbiamo qualità per segnare dei gol, è questo il nostro punto di forza".
Altre notizie Calcio estero
Primo piano
Conte in Nazionale? De Laurentiis: "O mi dice subito 'voglio andare' o non penso lasci all'ultimo minuto"
Serie A
Serie B
Serie C
Ternana, pressing della Lega sui Rizzo: si spinge per la liquidazione giudiziaria e salvare il campionato
Pronostici
Calcio femminile
Qualificazioni Mondiale femminile. Serbia-Italia, le formazioni ufficiali: Soffia al posto di Linari