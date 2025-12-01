Video razzista, Enzo Fernandez: "Ho chiesto scusa ai compagni al Chelsea. Hanno capito"

Quando un video sconveniente diventa il miglior collante per un gruppo. Basta chiedere a Enzo Fernandez, centrocampista del Chelsea che ha raccontato quanto abbia fatto la differenza quel filmato "razzista e discriminatorio" diffuso sui social media di lui insieme ai compagni dell'Argentina mentre cantavano cori offensivi dopo la vittoria della Copa America lo scorso anno all'indirizzo della Francia.

"Sono dell'Angola, mamma nigeriana e padre cambogiano ma giocano per la Francia e gli piace andare a trans", il canto discriminatorio. Il filmato era stato criticato dal suo "collega" Blue, Wesley Fofana, finché il centrocampista campione del Mondo ha domandato scusa. Non solo a lui, ma a tutti gli altri compagni di squadra, in privato e in pubblico. "Quello che è successo non rispecchia chi sono", ha raccontato per la prima volta a GiveMeSport. Molto è cambiato da allora, mentre Enzo è diventato vice-capitan del Chelsea.

"Sì, assolutamente. È stato un momento difficile, ma i miei compagni mi hanno capito. Era un momento di euforia in cui non volevo ferire nessuno. Era solo un coro che cantiamo in Argentina come parte del ‘folklore calcistico’, come lo chiamiamo noi", la motivazione tirata fuori da Fernandez. "Ho cercato di chiedere scusa alla squadra per mostrare ai miei compagni che non sono il tipo di persona che discrimina o giudica gli altri. Hanno capito il mio messaggio e lì si è concluso tutto".

Un caso che aveva gridato scandalo e indignazione, tant'è che la Federazione calcistica francese presentò un reclamo alla FIFA per il video, definendolo "razzista e discriminatorio", poiché prendeva di mira l’etnia dei propri giocatori. Risultato? Nessuna sanzione dall'organo mondiale di calcio, tantomeno da Premier League e UEFA.