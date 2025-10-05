Woltemade bomber di casa: a segno in 3 gare su 3 al St. James' Park, come Shearer

Sarà solamente il tempo a dire se il Newcastle ha speso bene i 90 milioni investiti per assicurarsi l'arrivo di Nick Woltemade dallo Stoccarda, ma intanto l'attaccante tedesco sta mettendo la firma sulla voglia di risalire la china da parte del club bianconero.

Nella sfida vinta oggi contro il Nottingham Forest infatti il classe 2002 ha siglato la rete che ha chiuso il match contro la squadra di Ange Postecoglou. Woltemade ha segnato ancora una volta in una partita giocata in casa ed è solo il terzo giocatore del Newcastle a segnare nelle prime tre partite di Premier League al St. James' Park, dopo Les Ferdinand nel 1995 e Alan Shearer nel 1996. Diciamo un presagio che fa ben sperare i Magpies.

Intanto il Bayern Monaco si gode l'incredibile verve di Harry Kane, ma Woltemade punta anche a far ricredere chi, nella dirigenza bavarese, ha di recente apertamente criticato la cifra spesa dal Newcastle per lui. Di recente Karl-Heinz Rummenigge, membro del consiglio di sorveglianza del Bayern, ha dichiarato in un’intervista a Die Welt: "Con Woltemade e le richieste dello Stoccarda ho detto chiaramente: stiamo raggiungendo cifre che non trovo più accettabili. Non possiamo soddisfare ogni pretesa solo per far piacere a qualcuno. Poi Woltemade è andato in Inghilterra per ancora più soldi. Non posso che congratularmi con Stoccarda per aver trovato, per così dire, un idiota che ha pagato così tanto, perché a Monaco di Baviera non lo avremmo certo fatto".