Real, occhi sulla Francia: Mbappé salta l'allenamento, cosa filtra sul suo infortunio

Allarme rosso per il Real Madrid? L'assenza di Kylian Mbappé dal primo allenamento della Nazionale francese agli ordini del commissario tecnico Didier Deschamps è stata la notizia più rilevante della giornata.

Il numero 10 del Real Madrid (rilevato dopo l'addio di Modric) è alle prese con un infortunio, ma non è di grave entità: si tratta di una lieve distorsione alla caviglia destra, subita nell'ultima partita contro il Villarreal. Per questo Mbappe sta seguendo un trattamento di recupero stando alle ultime informazioni riportate da MARCA.

Nonostante la sua assenza evidente nella sessione odierna, Mbappé ha tempo per recuperare, visto che il primo impegno della Francia è in programma venerdì 10 ottobre, contro l'Azerbaigian. In linea di principio, nel ritiro dei Bleus ad ogni modo filtra ottimismo circa il recupero in extremis di KM10 e si dà per certa la presenza del capitano nel primo impegno della sosta nazionali valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026.