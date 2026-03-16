Gavi: "Flick un padre, mi ha sempre aiutato. Ho sofferto molto, ora sono felice"

Gavi è tornato finalmente in campo con il Barcellona dopo oltre sei mesi di assenza per infortunio, regalando emozioni forti ai tifosi blaugrana. Il giovane centrocampista spagnolo ha raccontato il lungo percorso di recupero: "È stato durissimo, molto più complicato dell’ultima volta. Ho sofferto molto e il processo quotidiano è stato doloroso. Quello che sto provando ora è unico e sono davvero felice".

Sul rapporto con Hansi Flick, Gavi non ha nascosto gratitudine e ammirazione: "Questa ripresa assomiglia a quella precedente, e Flick è sempre stato con me come un padre. Mi ha sempre aiutato e mi ha sempre dato fiducia, l’ho sentito, e sono molto contento di lui. Spero rimanga ancora a lungo". Nonostante il lungo stop, Gavi assicura di non essere cambiato: "Sarò sempre lo stesso, sono così da quando sono nato. È il mio modo di competere, ho sempre dato tutto e continuerò a farlo per tutta la vita".

Il giovane talento blaugrana guarda già ai prossimi impegni: "Ci aspettano avversari complicati, ma ora concentriamoci sul Newcastle qui in casa".