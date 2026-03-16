Neymar, messaggio ad Ancelotti: "Voglio tornare in Nazionale e giocare il Mondiale"

Neymar è in dubbio per i Mondiali estivi negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Dopo il pareggio casalingo per 1-1 tra il Santos e il Corinthians, nel match di campionato brasiliano di ieri, il fuoriclasse brasiliano ha potuto rimettere piede in campo per l'ultima volta prima che il CT del Brasile Carlo Ancelotti scelga i convocati ufficiali per le due amichevoli chiave preparazione alla Coppa del Mondo.

Al termine del match, l'ex Barcellona e PSG ha confidato: "Desidero tornare in nazionale e giocare il Mondiale, ma non dipende da me", le prime parole riprese da ESPN. "Che io ci sia o meno, farò sempre il tifo per il Brasile". Di certo O'Ney è il miglior marcatore del Brasile con 79 gol, ma le partite con Francia e Croazia saranno le due ultime tappe prima che Ancelotti dichiari la lista definitiva dei fortunati che parteciperanno al Mondiale.

Secondo quanto riferito dal Santos, due membri dello staff della federazione brasiliana erano presenti allo stadio per assistere alla partita contro il Corinthians. Ancelotti però è stato chiaro: vuole solo giocatori al 100% della condizione per la spedizione negli USA. Suggerendo tuttavia che alcuni veterani non abbiano bisogno di ulteriori "test", il che lascia a Neymar un residuo di speranza anche in caso di esclusione dalle prossime amichevoli. Purtroppo però le sensazioni non sono positive circa lo stato del brasiliano di 34 anni.

L'ex PSG ha subito la rottura del crociato nell'ottobre 2023 ed è tornato sotto i ferri per un altro intervento al ginocchio a dicembre. Quest'anno ha trovato meno di 10 presenze con il Santos, seppur a corredo del suo innato talento. C'è chi è certo che l'assenza di O'Ney nel match contro il Mirassol di martedì scorso gli sia costato il biglietto per i Mondiali, con Ancelotti informato dell'assenza del giocatore solo poche ore prima del calcio d'inizio.