Argentina, cancellata la Finalissima con la Spagna. Messi deluso: aveva un desiderio

Il capitano dell'Argentina, Lionel Messi, è rimasto profondamente deluso dalla cancellazione della Finalissima, che considerava un'importante opportunità. Lo garantisce ESPN: il leader dell'Inter Miami e 10 eterno dell'Albiceleste aveva il desiderio di giocare la sfida contro la Spagna come vero grande test probante prima dei Mondiali, eppure non è stato coinvolto nelle discussioni che hanno portato all'annullamento.

Il match tra l'Argentina (vincitrice della Copa America 2024) e la Spagna (campione di Euro 2024) era originariamente in programma in Qatar per il 27 marzo, prima di essere cancellato a causa del perdurare del conflitto mediorientale. "Dopo lunghe discussioni tra la UEFA e le autorità organizzatrici in Qatar, si annuncia oggi che, a causa dell'attuale situazione politica nella regione, la Finalissima non potrà essere disputata in Qatar come sperato", ha dichiarato la UEFA. "La UEFA ha esplorato altre alternative fattibili, ma ognuna si è rivelata inaccettabile per la Federcalcio argentina (AFA)".

La CONMEBOL ha rilasciato una nota spiegando che erano state valutate altre sedi e date, ma che la UEFA ha respinto tali opzioni. Il comunicato precisa che l'AFA, nella giornata di sabato, aveva "accettato l'idea senza obiezioni, fatta eccezione per la data, suggerendo il 31 marzo. Sfortunatamente, la UEFA ha comunicato che disputare il match il 31 - appena quattro giorni dopo la proposta originale - non era possibile, e la Finalissima è stata cancellata". Messi, dal canto suo, vedeva in questa partita l'occasione per conquistare il 49° titolo di squadra della sua carriera. Perciò non ha avuto alcun ruolo o influenza sulla scelta presa di rimandare il super match.