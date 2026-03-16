Il Porto torna a vincere e vola a +7, ma Farioli calma tutti: "Non è la classifica reale"

Con la vittoria per 3-0 contro il Moreirense, il Porto ha scavato un solco di ben 7 punti di distanza dallo Sporting Lisbona, che tuttavia dovrà recuperare la 26^ giornata di Liga Portugal. L'allenatore dei dragoes, Francesco Farioli, sarà certamente orgoglioso della stagione d'esordio nel campionato portoghese dopo aver perso solamente una partita (contro il Casa Pia), con 3 pareggi e 22 vittorie. Ma soprattutto uno scarto estremamente positivo tra gol segnati (52) e subiti (10).

"È stata la serata giusta prima di un'altra partita importante. Abbiamo indirizzato la gara sui binari giusti fin da subito e avremmo potuto chiuderla ancora prima con un altro gol già prima dell'intervallo. Ma è importante ottenere questi risultati e avere anche l'opportunità di preservare le energie di alcuni giocatori. Sono molto felice", ha esordito nel post-partita ai microfoni di Sport TV.

Eppure nemmeno 7 punti offuscano la mente dell'allenatore italiano, che predica calma ad 8 partite al termine. Con il traguardo del titolo di Liga Portugal che si avvicina: "Non ha senso guardare la classifica, anche perché una delle nostre rivali ha una partita in meno", ha sottolineato. "Questa non è la classifica reale e non dovremmo perdere tempo a fare calcoli sui 'se'. Sapete come la penso e in cosa credo: ora è il momento di concentrarsi sullo Stoccarda e, poi, ricaricare le batterie per giocare a Braga, che come sapete è un avversario molto ostico".

Infatti in settimana il Porto dovrà concentrarsi sul match di ritorno degli ottavi di Europa League contro lo Stoccarda, dopo il risultato di 2-1 ottenuto all'andata. Così da tenere aperta anche questa competizione e stupire oltre confine.