Giappone U20, il nippo-italiano Pisano: "Penso che possiamo alzare il trofeo"

Dopo tre gare della fase a gironi, il Giappone non ha ancora subito gol: la Francia, autrice di sei gol nell'ultimo turno, sarà un grande test per la difesa degli asiatici agli ottavi. Joel Pisano, portiere e leader del gruppo nipponico, ha parlato a FIFA.com del torneo che sta disputando la selezione giapponese: "Penso che possiamo alzare il trofeo. Per riuscirci dovremo lottare, e so che sarà difficile. Ma crediamo di potercela fare: se ci impegneremo al massimo, sarà possibile".

Nato da madre giapponese e padre italo-canadese, Pisano ha debuttato lo scorso luglio con la nazionale maggiore, nonostante i suoi soli diciannove anni, sostituendo il portiere del Parma Zion Suzuki: "Sono nato in Giappone e amo tantissimo il Giappone. Adoro il modo in cui giocano a calcio e la gentilezza del popolo. Amo tutto, ed è per questo che voglio giocare per il Giappone".

Infine, un commento sul successo contro la Nuova Zelanda: "Il modo in cui abbiamo giocato contro la Nuova Zelanda, ndr rispecchia ciò che facciamo in allenamento. Penso sia normale, ma soprattutto ci siamo divertiti".

OTTAVI DI FINALE

Martedì 7 ottobre

Cile - Messico 1-4

Ucraina - Spagna 0-1

Mercoledì 8 ottobre

21.30 Argentina - Nigeria

21.30 Colombia - Sudafrica

Giovedì 9 ottobre

1.00 Paraguay - Norvegia

1.00 Giappone - Francia

21.30 USA - Italia