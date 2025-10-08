Giappone U20, il nippo-italiano Pisano: "Penso che possiamo alzare il trofeo"
Dopo tre gare della fase a gironi, il Giappone non ha ancora subito gol: la Francia, autrice di sei gol nell'ultimo turno, sarà un grande test per la difesa degli asiatici agli ottavi. Joel Pisano, portiere e leader del gruppo nipponico, ha parlato a FIFA.com del torneo che sta disputando la selezione giapponese: "Penso che possiamo alzare il trofeo. Per riuscirci dovremo lottare, e so che sarà difficile. Ma crediamo di potercela fare: se ci impegneremo al massimo, sarà possibile".
Nato da madre giapponese e padre italo-canadese, Pisano ha debuttato lo scorso luglio con la nazionale maggiore, nonostante i suoi soli diciannove anni, sostituendo il portiere del Parma Zion Suzuki: "Sono nato in Giappone e amo tantissimo il Giappone. Adoro il modo in cui giocano a calcio e la gentilezza del popolo. Amo tutto, ed è per questo che voglio giocare per il Giappone".
Infine, un commento sul successo contro la Nuova Zelanda: "Il modo in cui abbiamo giocato contro la Nuova Zelanda, ndr rispecchia ciò che facciamo in allenamento. Penso sia normale, ma soprattutto ci siamo divertiti".
OTTAVI DI FINALE
Martedì 7 ottobre
Cile - Messico 1-4
Ucraina - Spagna 0-1
Mercoledì 8 ottobre
21.30 Argentina - Nigeria
21.30 Colombia - Sudafrica
Giovedì 9 ottobre
1.00 Paraguay - Norvegia
1.00 Giappone - Francia
21.30 USA - Italia
Venerdì 10 ottobre
1.00 Marocco - Corea del Sud
