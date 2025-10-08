Danimarca, O’Riley: "De Zerbi si fida di me ed è un vantaggio. Adesso pensiamo al Mondiale"

Matt O'Riley si è unito all'Olympique Marsiglia quest'estate in prestito dal Brighton, con l'obiettivo di ritrovare spazio e rilanciare la sua carriera dopo un periodo difficile in Premier League. Sembra che dietro la sua partenza dal club inglese ci siano degli screzi con il tecnico Fabian Hürzeler, e la partenza di Adrien Rabiot in direzione Milan ha fatto il resto.

Queste le sue parole durante una recente conferenza stampa dal ritiro della Danimarca: "È un'ottima esperienza per me giocare per il Marsiglia. Me la godo ogni giorno e cerco di non pensare troppo al futuro. So che tornerò al Brighton, ma nel calcio non si sa mai cosa può succedere. Ci penseremo a tempo debito. Per ora, penso solo alla partita contro la Bielorussia, che potrebbe avvicinarci al Mondiale. Voglio concentrarmi sul nostro calcio. A mio parere, è la cosa più importante", ha dichiarato.

Dopo un periodo complicato in Premier League, O'Riley vede ora negli impegni internazionali un'opportunità per rilanciarsi e mostrare il suo vero potenziale. "Sapevo perfettamente che Marsiglia sarebbe stata una buona esperienza per me. Il club ha molti tifosi appassionati e pratica un buon calcio che mi si addice perfettamente. Inoltre, ho un allenatore che si fida di me. Questo è un grande vantaggio come giocatore".