Real Madrid, sarà un mercato di 'riacquisti': club pronto a riportare a casa Chema Andrés

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:56Calcio estero
Simone Lorini

Il Real Madrid è rimasto impressionato dal grande impatto di Chema Andrés allo Stoccarda e starebbe pianificando di riportarlo a casa la prossima estate. Lo riporta il quotidiano Diario AS. Il ventenne ha lasciato il Santiago Bernabéu per lo Stoccarda quest'estate con un affare da 3 milioni di euro e ha subito dimostrato il suo valore in Bundesliga, attirando l'attenzione anche con le sue eccellenti prestazioni in Europa League.

Lo spagnolo è visto come un rinforzo ideale e il perfetto sostituto per Aurélien Tchouaméni, aggiungendo profondità al ruolo di centrocampo difensivo. In aggiunta, la squadra di Xabi Alonso starebbe lavorando anche per riportare a Madrid Nico Paz, attualmente al Como, sempre a partire dalla prossima estate.

L'adattamento alla Germania è stato rapido e positivo: Chema ha esordito con un assist nel Super Coppa tedesca contro il Bayern Monaco, entrando negli ultimi minuti, e ha segnato il gol decisivo con un potente colpo di testa nella vittoria contro il Borussia Mönchengladbach , diventando eroe della partita. Nelle prime due uscite in Bundesliga, ha contribuito direttamente a due gol (un gol e un assist), conquistando un posto da titolare sotto il tecnico Sebastian Hoeness. Il direttore sportivo del Stoccarda, Fabian Wohlgemuth, lo ha elogiato per la sua disciplina tattica, la posizione in campo e il potenziale come pivot difensivo, paragonandolo a figure come Sergio Busquets o Rodri per la sua fisicità (1,93 m) e la capacità di progressione palla al piede.

